Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch auf ungewöhnliche Weise zwei Autos auf dem Parkplatz des Schulzentrums an der August-Winkhaus-Straße geknackt. Sie bedienten sich gegen 21 Uhr eines Gullydeckels, um die Scheiben eines Ford Fiesta sowie eines VW Polo einzuschlagen. Sie durchwühlten ein Handschuhfach, entwendeten aber nichts. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte steckte der Gullydeckel noch in der Windschutzscheibe eines Pkw.

Unmittelbar vor der Tat hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die in verdächtiger Art und Weise auf dem Parkplatz herumschlichen. Einer der Männer konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,95 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke und Kapuze über den Kopf gezogen.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte einen 20-jährigen Münsteraner in Tatortnähe an. Ob dieser für die Pkw-Aufbrüche verantwortlich ist, bleibe Gegenstand weiterer Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.