Telgte -

Von Bettina Laerbusch

Der Präsenzunterricht an der Sekundarschule läuft – und zwar so: Gruppe 1 kommt in dieser Woche am Montag, Mittwoch und Freitag, Gruppe 2 am Dienstag und Donnerstag. In der nächsten Woche geht es umgekehrt. Digitalen Unterricht gibt es nicht mehr. „Da müssten wir doppelt so viele Lehrer haben“, sagt die Schulleiterin.