Die irgendwann unumgängliche Sanierung des Telgter Rathauses war in der ganztägigen Sitzung des Finanzausschusses ein intensiv diskutiertes Thema. Die FDP beantragte zunächst, den Haushaltsansatz für diverse Sanierungsmaßnahmen an dem Verwaltungsgebäude um 100 000 Euro zu erhöhen. Dadurch sollten Planungskosten für die Sanierungsmaßnahmen aufgrund der Schadstoffbelastungen gedeckt werden, heißt es in der Begründung.

„Die FDP ist der Auffassung, dass es jetzt im Zusammenhang mit den Schadstoffergebnissen an der Zeit ist, die Komplettsanierungsplanung des Rathauses anzugehen“, so die FDP weiter. Deshalb sollte der Ansatz erhöht werden.

Karin Horstmann und Oliver Niedostadek unterstrichen für die FDP noch einmal die Dringlichkeit. „Es ist kein Luxus, den wir uns da im Rathaus gönnen“, so Horstmann. „Wir schieben eine ganz wesentliche Aufgabe von Jahr zu Jahr. Das fällt uns alles auf die Füße“, fügte Niedostadek hinzu. „Wir haben eine Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter.“ Und nicht nur das. Es sei so auch schwierig, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

55 000 Euro standen bereits für die Planung der Schadstoffsanierung im Etat 2021. Bürgermeister Wolfgang Pieper zeigte sich überzeugt, dass weitere 50 000 Euro ausreichen würden. Diesem Vorschlag schlossen sich am Ende alle Fraktionen einstimmig an.

„Die Notwendigkeit der Sanierung sehen wir auch. Aber wir können nicht andere Projekte zurückstellen. Es muss eine Priorisierung geben“, forderte Pieper. Der Bürgermeister sorgt sich aber auch um die Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiter. „Das Gebäudemanagement muss neben den Projekten wie Feuerwache in Westbevern oder Schulen in der Lage sein, das zu leisten“, so Pieper. Bauamtsleiter Christian Korte fügte hinzu: „Wir sind am Limit mit Projekten, die umgesetzt werden müssen.“ Erst einmal seien die Schulen an der Reihe. Aber: „Das ist ein ganz spannender Prozess, ein Rathaus neu zu denken.“

Mit den Planungsmitteln will sich die Verwaltung jetzt auf den Weg machen, erste Skizzen erstellen, einen Zeitplan entwerfen und eine Kostenschätzung erarbeiten.