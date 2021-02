Der Bahnhof in Vadrup wird mit Bundesmitteln modernisiert. Darüber informiert der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup .

„Der Bahnhof in Westbevern ist einer von 111 kleineren Bahnhöfen in Deutschland, in deren Barrierefreiheit der Bund insgesamt 330 Millionen Euro investiert. Ich freue mich sehr über diese tolle Nachricht aus Berlin für alle Bürger von Westbevern“, erklärt der SPD-Abgeordnete. „Zu den Umbaumaßnahmen gehören unter anderem der Einbau von Rampen oder Aufzügen, bessere Wegeführungen, Markierungen und Informationen für die Reisenden“, ergänzt Daldrup.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des 1000-Bahnhöfe-Programms aus dem Koalitionsvertrag zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung kleinerer und mittelgroßer Bahnhöfe. Umgesetzt werden die Umbaumaßnahmen von der Deutschen Bahn AG.