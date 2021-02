Nachdem Anfang/Mitte Februar nachts noch Temperaturen von minus 15 Grad geherrscht hatten, hat sich der Frühling in dieser Woche bereits gezeigt. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen knapp an die 20 Grad haben die Menschen im Münsterland verwöhnt. Doch die warme Phase endete in der Nacht zu Freitag mit einem Regenband, das deutlich kältere Luft hinter sich her zog. Am Wochenende und Anfang kommender Woche soll es wieder der Jahreszeit angemessene Temperaturen um die zwölf Grad geben. Doch auf die wärmenden Sonnenstrahlen müssen die Telgter nicht ganz verzichten. Immer wieder soll die Sonne herausschauen.