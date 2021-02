Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus sein Okay gegeben – einstimmig. Bedeutet formal ausgedrückt: Die Ratsmitglieder haben den Bebauungsplan „An der Kraftfahrerkapelle“ als Satzung beschlossen. Normalerweise gehören mit dem Bürgermeister 33 Männer und Frauen diesem Gremium an; am Donnerstag waren 18 zugegen. Der Grund: Die Fraktionen hatten sich aufgrund der Pandemie im Vorfeld darauf geeinigt, nur Vertreter zu entsenden.

Vereinsgründung

Ein kurzer Blick zurück: 2015 gründeten die Raestruper den Verein „Raestruper Gemeindehaus“. Manfred Inkmann ist ihr Vorsitzender. Er erläuterte am Freitag auf Nachfrage zum aktuellen Stand des Projektes, dass der Bebauungsplan beim Kreis Warendorf liegt. Bis zum 30. September könne bei der Bezirksregierung ein Zuschuss für den Bau in Höhe von 250 000 Euro beantragt werden – das aber erst, wenn die Gesamtfinanzierung komplett stehe. Das, so Inkmann, sei bisher noch nicht der Fall. „Es gibt noch eine Finanzierungslücke.“

Finanzierungslücke

Das Gemeindehaus – Bürgermeister Pieper: „Raestrup hat ein reges Vereinsleben“ – wird laut Inkmann gut 300 Quadratmeter Nutzfläche aufweisen. Manfred Inkmann hofft sehr, dass 2022 der Baustart erfolgt.