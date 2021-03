Der Startschuss zum Bau des Anschlusses der Kreisstraße 50n an die Warendorfer Straße ist erfolgt. Mit schweren Baumaschinen wird der geplante Bahnübergang „Delsener Heide“ realisiert. Bis Autos, Radfahrer und Fußgänger den Bahnübergang passieren können, werden noch einige Monte vergehen. Ziel ist es, die Südumgehung Telgtes mit der ab Alverskirchener Straße fertiggestellten K 50n an die Warendorfer Straße anzuschließen. Vier privat genutzte Bahnübergänge werden mit der Freigabe des Übergangs zeitgleich zurückgebaut.

Der Beginn der Arbeiten an der Warendorfer Straße, hat auch gravierende Auswirkungen auf den Verkehr. Die Straße ist seit Mittwoch gesperrt. Schilder an der Wolbecker Straße bei Dartmann und am Steintor sowie an der B 64 weisen darauf hin. Von Telgte aus ist die Straße nur noch bis zur Firma Kraege befahrbar. Eine Weiterfahrt in Richtung Raestrup und Warendorf ist nicht mehr möglich. Es bleibt nur der Umweg über die Ostbeverner Straße.

„Die Inbetriebnahme des neuen Bahnübergangs ist bis Mitte Juni geplant“, heißt es in einer Pressemitteilung der deutschen Bahn. Im Anschluss werden die alten Bahnübergänge endgültig geschlossen. Mit dem Abschluss letzter Prüfarbeiten wird die Gesamtmaßnahmen voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Der neue Übergang wird mit einer Lichtzeichenanlage sowie mit Halbschranken und zusätzlichen Fuß- und Radwegschranken technisch gesichert und durch die Lokführer der dort verkehrenden Züge überwacht. Zudem besteht eine technisch gesicherte Abhängigkeit zwischen der Anlage des Bahnübergangs und der Ampelanlage der benachbarten Straßen K 50/K 50n.

Die Arbeiten finden in den jeweiligen nächtlichen Zugpausen statt, so dass es im Zugverkehr keine Einschränkungen oder Behinderungen gibt, teilt die Bahn abschließend mit.