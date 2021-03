Siegfried Ostendorf, Chefarzt der Abteilung für Geriatrie der Klinik Maria Frieden , wird gerade von Anastasiya Stanko, Ärztin in der Klinik für Anästhesie im St.-Franziskus-Hospital Münster, mit dem Impfstoff Astrazeneca geimpft. Nach Auskunft von Professor Dr. Svenja Happe , Ärztliche Direktorin der Klinik Maria Frieden, werden seit diesem Montag und noch bis einschließlich Freitag circa 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Maria Frieden mit Astrazeneca in Münster geimpft. „Alle sind heilfroh“, so Happe im WN-Gespräch.