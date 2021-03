Die Heide blüht leuchtend lila. Wer in diesen Wochen durch den prachtvollen Heidegarten in Lauheide spazieret, der ist fasziniert von der Blütenpracht der Heidekräuter. Die Englische Heide, auch als Schneeheide bekannt, ist hier beheimatet. Sie trägt den Namen „Erica x Darleyensis Kramer‘s Rote“ und sorgt für einen strahlenden Kontrast zu den zahlreichen, liebevoll gestalteten und positionierten Kunstwerken. Beim Betrachten der Blütenpracht fällt in der warmen Nachmittagssonne ein reger Flugverkehr auf: Eine Fülle von Insekten wie Hummeln und Wildbienen sind aktiv. Der derzeitige Blütenreichtum bietet vielen Insekten mit Nektar und Pollen reichlich Nahrung. Das kommt nicht nur der Honigbiene zugute. Auch andere Insekten beleben die blühende Natur.