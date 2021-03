Die Sozialdemokraten haben einen Antrag an den Rat der Stadt Telgte verfasst. Die Forderung darin: Im Haushalt 2021 sollen 240 000 Euro für die „kurzfristige Anschaffung von Luftfilteranlagen in den Schulen und der städtischen Kita inclusive der Wartung der Filter“ bereitgestellt werden. Diesem Antrag vorangegangen ist laut Fachbereichsleiterin Tanja Schnur ein Vorstoß der Grundschulleitungen in Telgte, die ebenfalls Luftfilter zur Reduzierung des Infektionsrisikos in ihren Schulen für erforderlich halten. Grundschulen wollen Luftfilter Schnur, bei der Stadt Telgte für Schulen verantwortlich, hat nach dem Antrag der Grundschulen in der vergangenen Woche zu Beginn der Ratssitzung eine erste mögliche Kostenrechnung vorgestellt.