Mit dem Beschluss von Bund und Ländern über eine Öffnungsstrategie in der Pandemielage und dem Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind zwar viele Dinge neu geregelt, aber es bleiben jede Menge offene Fragen. Im Ordnungsamt der Stadt Telgte steht daher das Telefon kaum still, müssen immer wieder Auskünfte gegeben und Fragen beantwortet werden, teilt die Verwaltung mit.

Die ab dem heutigen Montag (8. März) geltende Corona-Schutzverordnung lockert die Kontaktbeschränkungen insoweit, als dass sich nunmehr zwei Haushalte mit bis zu maximal fünf Personen – Kinder unter 14 Jahren ausgenommen – im öffentlichen Raum treffen dürfen. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske gilt jetzt vielfach auch in geschlossenen Räumen wie etwa im Museum, beim Friseur oder anderen Dienstleistungen unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands, heißt es bei der Stadt.

Weiterhin Terminvereinbarungen im Rathaus

Veränderungen gibt es in den Bereichen Sport und Kultur: Ab dem heutigen Montag sind die Sportanlagen – das Takko-Stadion in Telgte und den Plätzen des SV Ems Westbevern – seitens der Stadt wieder geöffnet. Das Museum Religio plant derzeit, seine Pforten ab dem 21. März unter Einhaltung aller Corona-Schutzregelungen und mit sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit zu öffnen. Die städtische Bücherei im „Treffpunkt“ in der Kapellenstraße setzt zunächst ihren Abholservice nach vorheriger telefonischer Absprache und unter strikter Beachtung der allgemeinen Regelungen zu Sicherheitsvorkehrungen fort. Und auch im Rathaus werden vorläufig noch die Regelungen zur telefonischen Terminvereinbarung fortgesetzt.

Telefonkonferenz aller Kommunen

Die Stadtverwaltung wird die Entwicklung der Inzidenzzahlen in Telgte und die etwaige Veränderung der Landesregelungen im Blick behalten und eventuell in einzelnen Bereichen nachsteuern müssen, heißt es in der Mitteilung. Gerade die zuletzt noch zu hohe Inzidenzzahl in Telgte lasse die Verwaltung im Zusammenhang mit der Öffnungsstrategie des Landes sehr vorsichtig agieren. Die jetzt anstehenden Fragen werden, so die Auskunft aus dem Rathaus, bereits wieder am Montagmorgen in der wöchentlichen Telefonkonferenz aller Kommunen mit dem Krisenstab des Kreises erörtert.

Schnelltests in Warendorf

Der Kreis Warendorf teilte am Wochenende mit, dass die vom Land NRW angekündigte Corona-Testungsverordnung mit den Bestimmungen über die Testanlaufstellen zwar noch nicht vorlagen, dass aber bereits ab dem heutigen Montag in der Teststelle an der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf Schnelltests angeboten werden. Das Testzentrum wird von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. So wird es im Kreis Warendorf zwei Anlaufstellen für Schnelltests in Ahlen (privater Anbieter) und in Warendorf geben. Für die Ausweitung des Testangebotes stehe der Kreis nach eigenen Angaben aktuell in Verhandlungen mit den Apotheken und den Hilfsorganisationen.