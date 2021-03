Das kleine, aber feine Miniaturhaus mit seinen Maßen 2,10 Meter mal 1,20 Meter ist ein Hingucker. 18 Fenster sorgen für viel Licht im Inneren. Zwei Türen runden den unteren Bereich ab. Dachpfannen, passend zur Fassade, geraten sofort ins Blickfeld. Bernhard Tippkötter , Bastler aus Leidenschaft, hat sich 2002 an die Arbeit gemacht und das Objekt geschaffen. Das Modell im Maßstab 1:10 geht auf das frühere Elternhaus seiner Frau Elisabeth zurück – dort, wo heute Sohn Rainer und Schwiegertochter Beate mit ihren Kindern wohnen.

Jedes Detail des großen Gebäudes wurde akribisch auf das Miniaturhäuschen übertragen. Dabei seien vor allem Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt, erzählt Tippkötter. Dass ein Miniaturhäuschen ständiger Pflege bedarf, auch weil es Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, hält den emsigen Erbauer auf Trab.

Neue Fenster aus Kunststoff

Das Werk ist am Wegesrand für jeden Passanten sichtbar. Tippkötter legt Wert darauf, dass stets alles am Häuschen auf Vordermann gebracht ist. Da das kleine Prunkstück in die Jahre gekommen ist, stand nun eine Generalüberholung an. Tippkötter hat drei Wände erneuert und neue Fenster aus Kunststoff eingesetzt – eine knifflige Arbeit, die ein großes Maß an Konzentration erforderte. „Alle Teile sollten schließlich heil bleiben“, lacht Tippkötter. Das galt auch für die zwei Türen. Zudem waren eine Dachrenovierung und ein Teil-Anstrich nötig.

„ Es war eine spannende, aber auch zeitraubende Angelegenheit. Es war eine spannende, aber auch zeitraubende Angelegenheit. “ Bernhard Tippkötter

„Es war eine spannende, aber auch zeitraubende Angelegenheit. Die Arbeit hat sich gelohnt“, freut sich Tippkötter. Eine Woche lang – jeweils von morgens bis Einbruch der Dunkelheit – hat er an der Überholung des Miniaturhäuschens in seiner Werkstatt und an der frischen Luft gewerkelt.

Auch im Krink engagiert

Dass Tippkötter Ideen kreativ umsetzen kann, beweist nicht nur das Miniaturhäuschen, sondern das zeigen zudem die Windmühle und die Steele vor dem Wohnhaus. Der Bastler ist auch im Westbeverner Krink sehr engagiert, fertigt die Stützen für die Ruhebänke und die Sitzgelegenheiten aus Eichenholz an. Holz zu verarbeiten, das war schon immer seine Lieblingstätigkeit. Die Ergebnisse können sich wahrlich sehen lassen.