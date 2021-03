Nach dem Einbau eines Rauchwarnsystems und der überarbeiteten Orgel ist die Gnadenkapelle wieder zur Betrachtung und zum Gebet geöffnet, teilt die Kirchengemeinde St. Marien mit. WN-Leser Peter Albrecht hat dieses schöne Bild der Wallfahrtskapelle in der vergangenen Woche an einem sonnigen Morgen aufgenommen. Fotos mit blauem Himmel werden in Telgte in den kommenden Tagen wohl eher selten zu knipsen sein. Die Meteorologen sagen für die laufende Woche vielmehr ungemütliches Wetter mit viel Nass von oben voraus. Für den Donnerstag wird sogar Sturm angekündigt. Zudem sind die Temperaturen alles andere als frühlingshaft.