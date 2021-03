Die Nahversorgung mit Artikeln des täglichen Lebens ist in Vadrup nicht dauerhaft gesichert. Bürgermeister Wolfgang Pieper gab in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses am Dienstag bekannt, dass das Lebensmittelgeschäft Freitag an der Grevener Straße „nicht über 2021“ betrieben werde.