„Machen Sie das noch mal, bitte – das gibt‘s doch nicht“, sagt die Zuschauerin, die gerade eine Exklusivshow genießen darf. Draußen im Garten. Zugegeben: Es ist ein bisschen kalt. Aber sicher ist sicher. Die Pandemie kann niemand wegzaubern. Wie schön wäre das. „Ein guter Magier verrät keine Tricks und macht sie nur ein Mal“, kommt lächelnd, aber unmissverständlich streng die Antwort auf die Bitte, den Trick zu wiederholen. Von wem? Von Sarah Schulze Nahrup. Um es gleich an dieser Stelle vorwegzunehmen: Die Telgterin, Schülerin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, kann weitaus mehr als „nur“ Kartentricks. Einladung von den Ehrlich Brothers So viel mehr, dass sie jüngst von den Ehrlich Brothers eingeladen wurde, bei denen in Ost-Westfalen die Magic School und noch mehr kennenlernte und mit ihrem Können und Talent selbst im Fernsehen zu sehen war – und heute Abend zu sehen ist.