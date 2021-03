Vereinshaus wird modernisiert

Das 37 Jahre alte Vereinshaus der DLRG Telgte an der Ems wird in diesen Wochen gründlich saniert und modernisiert. Der Verein erhält im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ einen Zuschuss für die Renovierung des im Jahre 1984 errichteten Vereinsheimes an der Emsuferbleiche.

Entstehen soll ein modernes Vereinszentrum, in dem in Zukunft auch Seminare zur Aus- und Fortbildung im Rahmen des wassersportlichen Rettungswesens angeboten werden. Erneuert werden im Vereinshaus der Clubraum, die Sanitäranlagen und die Küche. Dazu gehört auch die Neuinstallation des Wasseranschlusses.

Dankbar ist der Vorstand der DLRG, dass die Stadtwerke Ostmünsterland den Verein bei diesem Zukunftsprojekt finanziell unterstützen. Geschäftsführer Winfried Münsterkötter überbrachte die Geldspende in Höhe von 1000 Euro. Dabei machte Münsterkötter deutlich, dass die Stadtwerke die Jugendarbeit und den Wasserrettungsdienst ganz besonders fördern.

Um den Vereinszielen einer zeitgemäßen Aus- und Fortbildung im Schwimm- aber auch im Rettungsschwimmbereich weiterhin gerecht werden zu können, gehört zur Erneuerung des Bootshauses auch der Austausch der Seminarausstattung. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Reiner Banse berichtete über die Zusammensetzung der Lehrmaterialien: „Der neue Ultra-Kurzdistanz-Beamer basiert auf Lasertechnologie mit wesentlich höherer Leuchtstärke und Lebensdauer als der alte, so dass hochqualitative Projektionen bei Tageslicht unproblematisch und durch die Kurzdistanz ohne Abschattung durch den Vortragenden möglich sind.“ Zudem kämen Technologien wie die einfache Spiegelung von Präsentationsinhalten von Mobiltelefonen, Tablets oder Laptops hinzu. Und mit einem speziellen interaktiven Modul werde aus dem Beamer ein digitales Whiteboard.

Der Zutritt zum Bootshaus wird zukünftig durch ein digitales elektronisches Schließsystem geregelt, das zusammen mit einem Buchungssystem die kontrollierte Nutzung des Heimes vereinfacht und die Räumlichkeiten wieder für einen größeren Nutzerkreis zugänglich macht. Nicht gelingen wird es, das Clubhaus mit einem Glasfaseranschluss zu versehen. Als Alternative wird ein mobiler Breitband-LTE/5G Spot favorisiert. Banse hofft auf einen Sponsor, der die Kosten für die ersten Monate trägt.

Als wesentliches Ziel der Umbaumaßnahmen nennt der Vorstand die große Chance, das „Vereinshaus wieder zu einem attraktiven und lebendigen Kommunikationszentrum werden zu lassen“.