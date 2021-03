Um die Gottesdienste am Gründonnerstag und Karfreitag , in der Osternacht oder am Ostersonntag und Ostermontag in Präsenz mitfeiern zu können, ruft die katholische Kirchengemeinde St. Marien ihre Gemeindemitglieder und Gäste auf, sich ab diesem Wochenende schriftlich auf einer Karte oder ab Montag, 15. März, auch online unter www.st-marien-telgte.de dazu anzumelden. Die Plätze werden dann nach Eingangsdatum der Anmeldung vergeben. Dieses Verfahren habe sich bereits anlässlich des vergangenen Weihnachtsfestes gut bewährt, heißt es in einer Mitteilung des Pfarrbüros St. Marien.

Ein eigenes Faltblatt zu den Kar- und Ostergottesdiensten liegt in den Kirchen aus und gibt konkrete Hinweise zu Art, Ort und Zeit der Gottesdienste und zum Anmeldemodus.

Die Hauptgottesdienste an Gründonnerstag, 1. März, um 20 Uhr, am Karfreitag, 2. März, um 15 Uhr und in der Osternacht um 21 Uhr werden zudem als Livestream übertragen.