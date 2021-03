In diesem Jahr wird es in Telgte keine Osterfeuer geben. Hintergrund für die Entscheidung der Verwaltung ist das Verbot von Zusammenkünften und Ansammlungen in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der derzeitigen Infektionslage.

Es besteht aber die Möglichkeit, bereits vorhandene Baum- und Strauchschnitthaufen im Außenbereich ohne Zuschauer kontrolliert bis zum 27. März (Samstag) einschließlich abzubrennen. Dazu ist es notwendig, dass die Veranstalter das Abbrennen der Holzhaufen vorher im Ordnungsamt unter 13 226 anmelden.

Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ausschließlich trockenes, unbehandeltes und naturbelassenes Holz verbrannt werden darf.