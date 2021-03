„Bei der Entscheidung auszutreten, ist es vielen Menschen egal, ob ein Skandal in Telgte oder in Köln passiert“, sagt Dr. Michael Langenfeld. In der heutigen Medienwelt sei das nicht mehr entscheidend. Die Menschen würden über alles informiert. Kardinal Woelki hält ein Gutachten zurück In Köln musste das Amtsgericht die Zahl der Online-Termine für Kirchenaustritte Ende Februar um 500 auf 1500 pro Monat aufstocken. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Menschen in der Domstadt am Rhein in Scharen die katholische Kirche verlassen, ist der Umgang von Kardinal Rainer Maria Woelki mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs an Kindern durch Priester. Woelki hält ein Gutachten dazu zurück. Stattdessen möchte er ein neues Gutachten präsentieren. Dieses Vorgehen stößt vielerorts auf massive Kritik. Anstieg der Austrittszahlen seit 2018 In der Kirchengemeinde St. Marien in Telgte schlägt diese Geschichte nicht so massiv durch wie in Köln. Aber Einfluss hätten die Skandale innerhalb der katholischen Kirche in den letzten Jahren durchaus, ist Michael Langenfeld überzeugt. Seien zwischen 2010 und 2017 relativ stabil etwa 0,5 Prozent der in Telgte und Westbevern lebenden Katholiken ausgetreten, so sei seither ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.