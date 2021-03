Wegen der Nacktschneckeninvasion in ihren Gärten kommen seit Jahren Kunden zu Andreas Hill, um Schafswolle zu kaufen. „Ja, wirklich“, erzählt der Vadruper. „Sie flechten die Wolle unten in ihre Hecke oder legen sie um ihre Gemüsebeete. Über die Wolle geht keine Nacktschnecke. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das hat mich überlegen lassen, ob ich die Wolle nicht auch noch anderweitig nutzen kann.“ Zum Verkaufen eignet sie sich hingegen kaum noch. „Der Wollpreis hat sich gegen Null entwickelt“, sagt Hill. „ 14 Tage später hatte sich eine ganze Kolonie Eichenprozessionsspinner oberhalb der Wolle ein Nest gebaut. “ Andreas Hill Im Juni 2020 hatte er dann einen Geistesblitz, als er einen einzelnen Eichenprozessionsspinner unweit seines Hauses in Sickerhook auf dem Weg zu einer Eiche beobachtete. Er lief nach Hause, wickelte Wolle um ein Strohband und band das Ganze an besagte Eiche.