Telgte -

Von Bernd Pohlkamp

Mit Hochdruck bereiten sich der Spargel- und Erdbeerhof lütke Zutelgte in Telgte und der Obst- und Spargelhof Gerbert in Westbevern derzeit auf die Spargelsaison vor. Die Hoffnung ist, dass es in diesem Jahr keine Probleme gibt, die Erntehelfer rechtzeitig nach Deutschland zu holen.