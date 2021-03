Impfungen im Sechs-Minuten-Takt

Um Grund- und Förderschullehrer, OGS- und pädagogisches Personal sowie Kita-Mitarbeiter möglichst schnell vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, hat der Kreis acht dezentrale Impfzentren ins Leben gerufen, eines davon im Bürgerhaus in Telgte.

Bereits am Freitag und Samstag impfte dort Dr. Jens Huber die ersten Berechtigten. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde im Bürgerhaus im „Sechs-Minuten-Takt“ geimpft. Am Freitagnachmittag bekamen dort 56 Personen eine Spritze, am Samstag noch einmal 41. Die Stadt Telgte geht von etwa 260 Impfberechtigten in Telgte und Westbevern aus. Nicht alle nutzen aber die Möglichkeit zu einem Impftermin in Telgte, sondern einige Berechtigte ließen sich auch in anderen Zentren impfen.

Ein Beispiel dafür ist Drensteinfurt: Dort haben sich am Samstag 113 und am Sonntag noch einmal rund 80 Impfberechtigte – auch einige aus Telgte – den Wirkstoff von Astrazeneca spritzen lassen.

Von der professionellen Einrichtung des vorübergehenden Impfstandortes dort zeigten sich Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Carsten Grawunder begeistert. „Hier in Drensteinfurt wird nicht gefragt, was nicht geht, hier wird gesagt, was geht. Das ist sehr vorbildlich“, lobte der Landrat.

6000 Personen im Kreis Warendorf gehören zu der Gruppe der Impfberechtigten aus dem Kreis der Lehrer und Erzieher. 4000 von ihnen wurden nach Angaben der Behörde schon geimpft oder haben bereits einen festen Termin im Impfzentrum in Ennigerloh. Die übrigen 2000 sollen in den acht dezentralen Impfzentren versorgt werden. Die Einrichtung im Telgter Bürgerhaus ist noch bis voraussichtlich zum 28. März geöffnet. Ob das Aussetzen von Impfungen mit Astrazeneca darauf Auswirkungen haben könnten, war gestern nicht klar.

„Es ist im Moment dringend nötig, mehr PS auf die Straße zu bringen“, machte Gericke bei dem Termin in Drensteinfurt deutlich. Der Wirkstoff von Astrazeneca stehe ausreichend zur Verfügung. Ziel sei es, möglichst viele durchzuimpfen, bevor die Hausärzte – vermutlich nach dem 19. April – Corona-Impfungen in den eigenen Praxen anbieten dürften.

„Noch nie gab es eine Pandemie, in der eine ganze Bevölkerung geimpft werden soll“, erinnerte der Landrat. „Wir machen das zum ersten Mal, das ist eine riesen Leistung aller Beteiligten.“

Wer sich impfen lassen wollte, musste sich anmelden. Nachfragen zu möglichen Nebenwirkungen habe es gegeben, aber nicht in dem Maße wie vermutet, berichtete Dr. Birgit Salomon, die in Drensteinfurt als Ärztin innerhalb der Aktion tätig war. „Ich halte den Impfstoff für absolut sicher“, so die Überzeugung der Medizinerin.

„Wenn wir feststellen, dass bei den mobilen Teams noch Luft ist, sollen Personen aus der zweiten Priorisierungsgruppe auch zu den dezentralen Zentren kommen können“, stellte Gericke klar. Durch diese Maßnahme schaffe man Kapazitäten in Ennigerloh. Jedoch müsse sich alles erst einspielen, dann könne in dieser Woche nachgesteuert werden.

„Das wäre ein großer Wunsch von mir“, betonte Dr. Salomon. Viele schwer kranke Patienten warteten sehnsüchtig auf die Impfung. Die Kapazitäten für diese Gruppe zu nutzen, sei äußerst sinnvoll.

Rund 30 Minuten dauerte es von der Anmeldung bis zur Entlassung. Darin enthalten war eine Wartezeit von etwa 15 Minuten nach der Impfung, die von den First Respondern überwacht wurde. Der eigentliche Impfvorgang nahm etwa sechs Minuten in Anspruch.

Rund 80 Prozent der Impfwilligen kamen aus Drensteinfurt, der Rest verteilte sich auf die umliegenden Orte Sendenhorst, Albersloh, Ahlen, Hamm, Telgte und Münster. „Entscheidend für die Berechtigung, hier geimpft zu werden, ist der Dienstort, der hier im Kreis liegen muss“, erklärte Landrat Olaf Gericke.

Sobald die Impfungen in den Hausarztpraxen angeboten und gut in Anspruch genommen würden, könne das Impfzentrum in Ennigerloh sukzessive seine Leistung herunterfahren, informierte Gericke. Es gebe dabei aber noch viele unbekannte Faktoren. So stehe nicht fest, wie viele Praxen Impfungen anbieten, und auch die Höhe der Impfbereitschaft, die das Robert-Koch-Institut derzeit mit 70 Prozent angibt, könne sich noch verändern.