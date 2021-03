Mit einer besonderen Schnitzeljagd will die Messdienergemeinschaft St. Clemens in den Osterferien nicht nur für Abwechslung bei Kindern und deren Familien sorgen, sondern auch die Kasse für das Lager in den Sommerferien ein wenig aufbessern. Die Organisatoren haben sich dafür einiges einfallen lassen. Sie haben eine Route durch Telgte mit kleinen Rätseln und sogar Pausen-Plätzen zusammengestellt. Wer dabei sein möchte, kann eine E-Mail an schnitzeljagdmessdiener@gmail.com schicken. Die Interessenten bekommen dann das „Rätselprogramm“ samt Karte und weiteren Informationen ebenfalls per Mail zugeschickt. Die Schnitzeljagd kann in den Osterferien – vom 27. März bis zum 10. April – in Angriff genommen werden. Die Teilnehmer werden dabei zu verschiedenen Plätzen in und rund um Telgte geführt, wo sie kleine Aufgaben lösen müssen. Alle Informationen dazu stehen in der Mail. Eine Anmeldung kann ab sofort erfolgen, sie muss jedoch spätestens bis 19 Uhr am Vortag des Tages erledigt sein, an dem die Familie die Schnitzeljagd machen möchte.