Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war am Dienstagmorgen gegen 9.35 Uhr am Bahnhof in Telgte im Einsatz. Der Grund dafür: Aus rund fünf Metern Höhe stürzte eine Jugendliche von der Bahnhofsbrücke vor dem Regionalzug auf die Schienen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Triebwagenführer das junge Mädchen bereits bei seinem kurzen Halt im Bahnhof an der Brücke herumturnen sehen. Als der Zug anfuhr passierte dann das Unglück, und die Jugendliche stürzte vor dem Triebfahrzeug auf die Gleise. Der Lokführer habe sofort reagiert und einen Nothalt eingeleitet und sei mit dem schweren Schienenfahrzeug einige Meter vor der Absturzstelle zum Stehen gekommen, so Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk.

Notarzt und Rettungssanitäter begannen noch im Gleisbett mit der Behandlung der Person, die nach Angaben der Einsatzkräfte schwere Verletzungen erlitten hatte. Die Verunglückte wurde an Ort und Stelle stabilisiert. Für den Weitertransport zur Uniklinik wurde ein Rettungshubschrauber herbeigerufen, der bereits wenige Minuten nach der Alarmierung auf dem Parkplatz des alten Lidl-Marktes landete.

Polizisten sperrten währenddessen den stark frequentierten Unfallort weiträumig ab. Die im Zug in Richtung Warendorf sitzenden Fahrgäste wurden von Mitarbeitern der Bahn über den Vorfall informiert, etliche von ihnen stiegen aus und fuhren privat oder mit dem Bus weiter. Der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt wurde aufgrund des medizinischen Notfalls einige Zeit eingestellt.

Der Zug in Fahrtrichtung Münster hatte kurz vor dem Unglück bereits den Bahnhof verlassen.

Die Feuerwehr Telgte war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und unterstützte den Rettungsdienst und sperrte den Hubschrauberlandeplatz ab.