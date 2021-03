Reihenfolge klar benennen

Ein Masterplan „Altstadt 2025“ ist bereits in Arbeit. In einem Antrag für die Schulausschusssitzung am kommenden Donnerstag – 17 Uhr, Bürgerhaus – regt die SPD-Fraktion die Erstellung eines „Masterplans Schulen in Telgte“ an. Darin sollten von der Verwaltung alle Schulbaumaßnahmen an den einzelnen Standorten aufgelistet werden. Außerdem können dieser Plan einen Vorschlag für eine Priorisierung der umzusetzenden Maßnahmen enthalten.

Bisher sei, so die SPD , die Priorisierung aller Baumaßnahmen an den Schulen immer mit der Frage der Unterbringung zusätzlicher Klassen an der Don-Bosco-Schule beziehungsweise an den beiden weiterführenden Schulen einhergegangen.

„Unabhängig von der Schaffung des zusätzlichen Schulraums steht für die Brüder-Grimm-Schule und Marienschule nun die Frage im Raum, wann die Schulen mit einer Erweiterung beziehungsweise Ertüchtigung der Schulgebäude rechnen können“, schreiben Klaus Resnischek und Björn Jung. Unabhängig von den Grundschulen gelte diese Fragestellung auch für die Sanierung der Pausenhalle der Sekundarschule und gegebenenfalls für die Vergrößerung der Mensa beziehungsweise des Pausenbereichs am Schulzentrum.

Ziel solle es sein, für Schüler, Eltern, Schulen und die Politik mehr Transparenz zu schaffen. Deshalb möge die Verwaltung alle baulichen Maßnahmen an den einzelnen Schulstandorten auflisten und einen Vorschlag unterbreiten, in welcher Reihenfolge die Projekte abgearbeitet werden können. Das Ergebnis wäre dann ein „Masterplan Schulen“.

„Dieser Plan soll als Gesamtkonzept zur Erweiterung, Sanierung und Instandhaltung der Schulen unter der Berücksichtigung der Räumlichkeiten und den Bedürfnissen aller Beteiligten dienen“, heißt in der Begründung des Antrags weiter. Durch eine kontinuierliche jährliche Fortschreibung sei somit für alle Beteiligten abschätzbar, welcher Schulstandort auf der Liste oben steht und als nächstes Projekt in die Realisierung komme. Die SPD fordert eine klare Reihenfolge.

Unabhängig hiervon sei, so die Sozialdemokraten, die Fragestellung der Bereitstellung von finanziellen Mittel für die einzelnen Maßnahmen bei damit einhergehenden Fertigstellungsterminen.