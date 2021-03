Übersichtlicher Auftritt des größten Vereins im Ort

Die sportfreie Zeit hat man im SV Ems Westbevern genutzt, um eine neue und moderne Internetseite zu erstellen. Daniel Schlunz und Florian Diederich haben die Texte und Bilder eingepflegt und das Layout geschaffen. Sie freuen sich, die neue Homepage den Emsern zu präsentieren.

Der Internetauftritt im neuen Design ist übersichtlicher gegliedert und bietet dem Interessierten einen umfangreichen Überblick über den Verein und dessen Sportarten. Alles Wissenswerte rund um den Sport im SV Ems Westbevern erfahren die rund 1100 Mitglieder und die, die es noch werden möchten. Vom Fußball über Volleyball und Handball bis hin zu Badminton, Tennis und einem vielfältigen Freizeit- und Breitensportangebot mit Kinderturnen, Aerobic, Zumba, Gymnastik, Radsport und Indoor-Cycling – es ist für jeden etwas dabei.

„Wir werden weiterhin an der Webseite arbeiten, bestimmte Bereiche weiterentwickeln und ausbauen. Auch in Zukunft lohnt sich immer wieder ein Blick auf die grün-weiße Seite“, verspricht Daniel Schlunz. So sei geplant, sobald es die Corona-Situation zulasse, eine Schulung durchzuführen, „so dass zukünftig eine verantwortliche Person aus den Abteilungen ihren Bereich selbstständig weiterentwickeln und mit weiteren Informationen sowie Fotos schmücken kann“. Bis zur namentlichen Benennung aus den Abteilungen nimmt Daniel Schlunz Anmerkungen, Wünsche und auch Informationen, die noch eingepflegt werden sollen, entgegen.

Die neue Homepage gliedert sich in die Bereiche Sportangebote, Aktuelles, Mitmachen (Anmeldung, Beitragsordnung, Vereinssatzung), Sponsoren, Vorstand, Fanshop und Sportstätten. In den Abteilungen sind detailliert Abteilungsleiter (Ansprechpartner), Trainer, Mannschaften, Trainingszeiten und nähere Infos aufgelistet. „Immer auf dem Laufenden – gemeinsam Sport treiben – gemeinsam fit bleiben“ lautet das Motto. Mit über 1100 Mitgliedern ist der SV Ems Westbevern der mitgliederstärkste Verein in Westbevern der für alle Familienmitglieder etwas zu bieten hat.