Leuchttürme für den Sport geschaffen

Heute ist für Klaus Odendahl ein Ehrentag: Er feiert seinen 80 Geburtstag.

Und wenn er zurück blickt, dann fällt seine Bilanz äußerst positiv aus: „Ich hatte ein wunderbares fantastisches Elternhaus, bin seit 56 Jahren glücklich verheiratet, bin stolz auf meine beiden Kinder. Meine Arbeit hat mir immer sehr viel Freude bereitet, und im Männergesangverein und im Heimatverein habe ich Freunde gefunden, mit denen das aktive Leben auch im Alter Freude bereitet.“

1983 schloss sich Klaus Odendahl dem Männergesangsverein Liedertafel an

In seiner Wahlheimat Telgte schloss sich Odendahl bereits 1983 dem Männergesangverein Liedertafel an, arbeitete dort viele Jahre im Vorstand mit, ehe er 2008 den Vorsitz der Liedertafel übernahm.

Mit der Verschmelzung der Liedertafel mit dem MGV im Jahre 2016 behielt Klaus Odendahl den Vorsitz. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatten die Sänger allerdings seit über einem Jahr keine gemeinsame Gesangstunde mehr. „Darüber bin ich unglücklich. Denn im kommenden Jahr werden wir 150 Jahre alt. Um dort zu singen, benötigen wir viele Gesangstunden“, sagt Odendahl und befürchtet, dass das Singen der überwiegend über 80-jährigen Männer immer schwieriger wird. Ehrenamtlich ist der ehemalige Tribünenbauer auch im Heimatverein organisiert. Dort bildet er zusammen mit Karl Berger und Konrad Runde das sogenannte „Bänke-Dreigestirn“: Klaus Odendahl lacht. „Ja, wir haben uns vor einigen Jahren gefunden und kümmern uns um den Erhalt, um die Renovierung und um den Neubau von Parkbänken in und um Telgte. Für 260 Parkbänke haben wir die Patenschaft übernommen.“

Rückblick auf ein bewegtes Berufsleben

Der Ehrenamtler blickt auf ein bewegtes und spannendes Berufsleben zurück: Als Tribünenbauer hat er in vielen europäischen Sportstätten Leuchttürme geschaffen. Erste Wurzeln dazu wurden bereits in seiner Kindheit gesetzt: Geboren in den Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges wuchs das Geburtstagskind im Schutze seiner Mutter und seiner Tante zusammen mit seinen beiden Schwestern am Wolfgangsee im Salzkammergut auf. Erst nach Kriegsende verließ die Familie Österreich und zog nach Münster. Sein Vater kam erst 1949 aus russischer Gefangenschaft zurück. Seine Kindheit und die Jugendzeit verbrachte Klaus Odendahl in der Halle Münsterland. Dort über dem Restaurant wohnte er von 1952 bis 1965 mit seiner Familie. Großvater Gustav war der erste Hausmeister der Halle Münsterland. Sein Vater Heinrich war bis 1974 als Geschäftsführer der Halle Münsterland tätig. Als sportlicher Leiter organisierte er zusätzlich die professionellen Radrennen. An der Seite des Vaters ließ Odendahl keine Veranstaltung aus und schnupperte gleichzeitig auch immer wieder in die Künstlerbereiche hinein.

In Münster besuchte Klaus Odendahl die Volksschule und später die Realschule.

Als Großhandelskaufmann und als Maschinenbauschlosser ließ er sich ausbilden. In seinen ersten Berufsjahren arbeitete er bei einem Stahlhändler im kaufmännischen Bereich. Seine Lebensaufgabe fand er schließlich bei der Firma Sportbau Schürmann in Münster, wo das Planen, Organisieren und Verkaufen von demontablen Tribünen, Teleskoptribünen und Tribünenüberdachungen zu seinen Aufgaben zählte. Den Auftakt machte 1972 eine demontable Tribüne in der Münchener Olympiahalle für die Olympischen Sommerspiele. Es folgten viele weitere Tribünen im In- und Ausland. In der Telgter Dreifachsporthalle sorgte er 1976 dafür, dass dort eine mobile dreigeteilte Teleskoptribüne eingebaut wurde. Diese wurde erst zum Jahresende 2020 durch eine neue ersetzt.

1971 zieht Familie Odendahl nach Telgte

1971 zog die Familie Odendahl mit ihren zwei Kindern von Münster nach Telgte um.

1986 übernahm Klaus Odendahl die Sportbau Schürmann und führte sein Ingenieurs- und Entwicklungsbüro unter der Firma Wiegand weiter. Flexible Bausysteme brachte er europaweit in die Hallen. Die selbst entwickelten Tribünensysteme waren das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und ständiger Optimierung.

Klaus Odendahl reiste quer durch Europa, um den Tribünenbau zu begleiten. Er ließ Tribünenanlagen in allen westeuropäischen Ländern errichten. Rund 60 000 Kilometer fuhr er mit seinem Wagen zu den Baustellen – oftmals begleitet von seiner Frau Karin, die er 1965 heiratete. Mit 65 Jahren beendete Klaus Odendahl im Jahre 2006 seine berufliche Karriere. Zeit, um sich mit Freude dem Ehrenamt zu widmen.