Drei Viertel des Kollegiums der Brüder-Grimm-Schule sind geimpft. „Der Rest ist ein bisschen frustriert. Die Kollegen wollen geimpft werden“, sagt Sabine Senkbeil , Leiterin dieser Grundschule. Auch Natalie Nolte , Leiterin der Don Bosco-Schule, sagt: „Diejenigen, die geimpft sind, sind eigentlich froh darüber. Die, die nicht geimpft sind, sind ärgerlich. Sie wären gerne geimpft.“ Ja, es gebe Verunsicherung, sagen beide. Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Impfen mit Astrazeneca am Montagnachmittag erst einmal gestoppt hat, halten beide Schulleiterinnen dennoch für falsch.

Am Samstag geimpft

„Ich bin froh, dass ich geimpft bin“, sage Natalie Nolte. Am Samstag war sie an der Reihe. Den Sonntag, berichtet sie, habe sie auf der Couch verbracht. „Ich war froh, dass ich nicht darüber nachdenken musste, ob ich zur Schule gehe oder nicht.“ Paracetamol habe sie sich auf Anraten besorgt. Am Montag war sie wieder in der Schule. Nolte: „Ich fände es ganz schlimm, wenn sich das Impfverhalten jetzt verändern würde.“

Kein Impfen, kaum Tests

Das Impfen mit Astrazeneca der Lehrer sowie das Testen ursprünglich sogar zwei Mal pro Woche von Lehrern und Schülern: Das hatte NRW-Schulministerin Gebauer im Zuge der Ausweitung des Präsenzunterrichts für alle Klassen ab dem 15. März versprochen. Dieser Dreiklang, so Sabine Senkbeil, existiere aber gar nicht. Die Impfung der Lehrer findet momentan nicht statt, die Schüler werden – so der letzte Stand – höchstens ein Mal bis Ostern getestet.

Nach Ostern wieder dicht?

„Ich bin gegen Schulschließungen, Kinder gehören in die Schule“, sagt Sabine Senkbeil deutlich. Und ebenso deutlich sagt sie: „Impfen und Testen, das sind die Voraussetzungen – und Sie sehen ja, die Zahlen steigen.“ Die Schulleiterin befürchtet, dass die Schulen nach Ostern wieder dicht sind. Sie zitiert aus einer Mail, die der Verband Bildung und Erziehung verschickt hat. Darin heißt es „. . . wir sind fassungslos über die Realitätsferne des Ministeriums“. Das, so Senkbeil, könne sie unterschreiben. „Impfen, testen – wir werden mit allem alleingelassen.“ Dass Leute scharenweise nach Mallorca fliegen dürfen, „während wir hier versuchen, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten“, macht die Schulleiterin darüber hinaus einigermaßen fassungslos.

Fassungslos über Mallorca-Reisen

Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, fordert derweil „Schulgesundheitsfachkräfte“. Sie könnten „gerade in Pandemiezeiten ideale Partner vor Ort sein: Schnelltests machen, Fieber messen, Präventionsarbeit leisten“.

Pädagogisches Arbeiten eingeschränkt

Frank Hagedorn leitet die Kita Kinderwelt. Nicht nur Grundschullehrer sind bis Montagnachmittag mit Astrazeneca geimpft worden, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher sowie andere Mitarbeiter in Kindertagesstätten. In der „Kinderwelt“ hat eine Kollegin bereits zwei Impfungen erhalten, da sie auch in einem Seniorenheim arbeitet. Eine Mitarbeiterin hat eine Impfung bekommen. Die Verunsicherung sei da, sagt auch Hagedorn. Ältere Kollegen wollten jetzt erst einmal mit ihrem Hausarzt sprechen. Die Mehrheit der Kollegen, so der Kitaleiter, wolle sich aber nach wie vor impfen lassen – auch mit Astrazeneca. Er selbst gehört dazu. „Das pädagogische Arbeiten ist nur sehr eingeschränkt möglich – das zerrt“, sagt Hagedorn. Seine persönlich Meinung sei: „Wir stehen alle in der Verantwortung, dass geregeltes Leben wieder möglich wird.“

Jeder in der Verantwortung

Hagedorn spricht auch den organisatorischen Aufwand an, den der Impfstopp nach sich zieht. „Wir haben für Ersatz gesorgt, wenn jemand nach der Impfung zu Hause bleibt.“ Wenn es dann nach dem Stopp neue Impftermine gebe, „müssen wir wieder ganz schnell reagieren“.

Sabine Senkbeil drückt es so aus: „Sie können sich auf nichts mehr verlassen.“