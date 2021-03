Hoffen auf die Lichtblicke

Probenarbeit, Ausbildung, Auftritte und Gemeinschaft sind die Eckpfeiler des Vadruper Fanfarenzuges, der 35 Mitglieder im Hauptzug und 27 Kinder in der Ausbildung zählt. Planbarkeit ist aufgrund der aktuellen Lage der Corona- Pandemie allerdings auch im Fanfarenzug derzeit nicht gegeben. Der Vorsitzende des Fanfarenzuges, Markus Rotthowe , zieht Bilanz – und die fällt schon ein wenig melancholisch aus. Der Grund: Die mangelnde Planbarkeit betreffe sowohl den Termin der Wiederaufnahme der Probenarbeit und der Ausbildung als auch die Auftritte.

Fester Platz für den musikalischen Alltag

„Schön wäre es natürlich, wenn der musikalische Alltag wieder seinen festen Platz einnehmen würde. Ich kann unseren Akteuren aber derzeit kein konkretes Ziel nennen im Hinblick auf den Einsatz von Instrumenten. Die Zahlen im Lockdown schwanken; wir müssen uns wohl noch weiter in Geduld üben. Aber wenn sich ein Ziel abzeichnet, werden wir kurzfristig die Planungen aufnehmen,“ sagte Rotthowe. „Das gilt natürlich in erster Linie für die Probenarbeit, die dann schrittweiser Ansätze bedarf, um wieder Ton und Rhythmus zu treffen. Nach der langen Pause besteht für uns Akteure Nachholbedarf. In kleinen Gruppen proben zu dürfen, das wäre schon ein Lichtblick.“ Mit Blick auf Auftritte könne sich die Zeitspanne sogar bis in die Sommermonate verlängern. Der Oster-Dämmerschoppen (4. April ) wäre das erste Event. Doch Rotthowe stellt klar: „Nach aktuellem Stand des Lockdowns ist eine Durchführung unzulässig. Ehrlich gesagt, ist eine Änderung bis Ostern auch wohl nicht zu erwarten.“ Der Osterdämmerschoppen wird mit dem Musikzug Westbevern-Dorf seit Jahren durchgeführt und bildet den Auftakt in die Freiluftsaison. Diese wird aber auch in diesem Jahr mager ausfallen. „Ich befürchte, dass sich bis in den Monat August nichts tun wird. Die ersten Schützenfeste wurden bereits abgesagt, weitere werden folgen. Auch das Maibaumrichten in Vadrup ( 30. April ), das der Vadruper Fanfarenzug zusammen mit dem Schützenverein Westbevern-Vadrup stets durchführt, wurde bereits abgesagt. Diverse Musikfeste gehören ebenfalls dazu oder wurden teilweise bis in das dritte Drittel 2021 verschoben,“ so Markus Rotthowe weiter. Nachgedacht wurde über einen eigenen Auftritt als kleines Konzert im September oder Oktober.

Nachgedacht wurde über ein eigenes kleines Konzert.

„Der Auftritt bedarf im Musikalischen aber auch einer gewissen Vorlaufzeit. Organisatorisch ließe sich ein kleines „Open-Air“ – vielleicht sogar mit Gästen – sicherlich kurzfristig einrichten. Sollte es Einladungen von anderen Vereinen in dieser Zeit geben, werden wir dem unter den geltenden Corona-Bedingungen nachkommen und unsere Veranstaltung entsprechend terminieren.“ Ein weiterer Punkt der Video-Konferenz des Vorstandes war die Generalversammlung. Die war für den laufenden Monat März vorgesehen, wird aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Mitglieder werden rechtzeitig informiert. An der personellen Basis habe die Corona-Pandemie wohl nicht gerüttelt. „Ich hoffe, dass alle weiterhin dem Vadruper Fanfarenzug beim Mitspielen treu bleiben,“ so Markus Rotthowe. Das engagierte Ausbildungsteam stehe auf alle Fälle bereit, wenn es denn wieder möglich sein sollte. „Alle , die Interesse haben, ein Instrument zu erlernen, sind willkommen; die Instrumente stellt der Vadruper Fanfarenzug zur Verfügung“, unterstreicht Markus Rotthowe.