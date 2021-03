Einen Wechsel wird es im Sommer an der Spitze der Sekundarschule geben. Das kündete Fachbereichsleiterin Tanja Schnur im Schulausschuss an. Denn dann wird Inge de Lange, die bislang an der Einrichtung die Fäden in der Hand hält, in den Ruhestand gehen. Schnur zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass die Stelle nahtlos besetzt werden könne. Am kommenden Montag um 19 Uhr gebe es eine Video-Schulkonferenz, bei der bereits ein erstes Kennenlernen einer potenziellen Nachfolgerin möglich sei. Inge de Lange hatte Ende 2013 die Schulleitung übernommen, zuvor war sie in Drensteinfurt tätig gewesen.