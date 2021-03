25 Jahre Markttreiben in Vadrup

Westbevern -

Er ist klein und gemütlich und in wenigen Wochen wird er 25 Jahre alt: Der Wochenmarkt in Vadrup. Entstanden ist das Angebot aus einer Idee des Westbeverner Krink. Organisiert und verfeinert wurde das Konzept seinerzeit durch den ehemaligen Krink-Vorsitzenden Reinhold Hobeling in Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern.