Trotz des Lockdowns und der damit einhergehenden Schließung von Hotels und Gasthöfen – ausgenommen für Übernachtungen sind Geschäftsreisende – waren die Gästebetten in den vier geöffneten Beherbergungsbetrieben in Telgte im Januar 2021 durchschnittlich zu 49,1 Prozent ausgelastet. Ein Jahr zuvor, im Januar 2020, waren es trotz ganz normal geöffneter Hotelbetriebe – ohne Corona – mit 57,6 Prozent nur unwesentlich mehr. Diese Zahlen veröffentlichte jetzt das Landesamt IT.NRW in Düsseldorf.

2020 hatten noch fünf Hotels oder Gasthöfe, die über mindestens zehn Betten verfügen, 277 Betten angeboten. 2021 waren nur vier Betriebe geöffnet. Sie verfügen zusammen über 248 Schlafgelegenheiten. 872 Gästeankünfte wurden im Januar 2020 in Telgte gezählt, ein Jahr später waren es nur 288, was gleichbedeutend mit einem Minus von 67 Prozent ist. Kamen im ersten Monat 2020 noch 62 ausländische Gäste, so waren es im gleichen Zeitraum 2021 nur 19. Die Statistik weist für den Januar vergangenen Jahres 4945 Gästeübernachtungen aus, für den Vergleichszeitraum 2021 3777. Das Minus liegt bei 23,6 Prozent.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Übernachtungsgäste hat 2021 deutlich zugenommen. Blieben die Gäste im Januar 2020 im Schnitt 5,7 Tage, so waren es im Vergleichsmonat 2021 13,1 Tage. Die ausländischen Gäste blieben im Anfangsmonat 2020 1,5 Tage, ein Jahr später aber 3,2 Tage.

In Nordrhein-Westfalen war die Zahl der Übernachtungen im Januar 2021 mit 883 894 um 75,6 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.