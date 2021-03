„Skaten hat etwas mit Lebensgefühl zu tun“, weiß Bürgermeister Wolfgang Pieper. Und dieses Lebensgefühl können die mehreren Dutzend Skater, die in Telgte regelmäßig aktiv sind, vermutlich ab Sommer noch besser als bisher ausleben. Denn die mehr als zehn Jahre alte Skateboardanlage an der neuen Zweifachhalle am Schulzentrum wird abgebaut. Neue Hindernisse, Rampen und andere Leckerbissen sollen dafür sorgen, dass der Spaß an diesem Freizeitsport weiterhin groß ist. Ein Bonbon ist dabei sicherlich nicht nur für den Kämmerer, dass die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms zur Förderung von Sportstätten mit 68 000 Euro gefördert wird. Das sind quasi sämtliche Kosten.