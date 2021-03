Nach den fast zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise am Montag sowie in der Nacht und den damit verbundenen neuerlichen Auflagen war am Dienstag sowohl bei der Telgter Hanse, in der Stadtverwaltung und der katholischen Kirchengemeinde die Verunsicherung stellenweise groß. „Wir wissen derzeit noch nicht, was genau erlaubt ist und was nicht“, sagte Stadtsprecher und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer am Dienstagmorgen.