Rote Schärpen zierten seit Anfang Dezember so manchen Baum, so manchen Hund, auch Autos und sogar Pferde in Telgte. Die durch die „Baumgalerie 2019“ bekannt gewordenen Schleifen für eine nachhaltige Verkehrswende wurden auf zig Fotos festgehalten und an die Bürgerinitiative geschickt. Nun kreierte eine Jury einerseits das schönste und andererseits das originellste Foto.

Über einen 100-Euro-Telgte-Bon freute sich Franziska Merten, die Besitzerin von Hündin Emba, deren Foto als Siegerbild ausgesucht wurde.

Am Originellsten fand die Jury die Fotocollage von Irmgard Hilgensloh, die auf die Bedeutung von Kulturlandschaften hinweist.