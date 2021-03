In dieser Woche läuft die langersehnte Woche der Abiturienten des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums Telgte: die Mottowoche. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnte den Schülern der Abschlussstufe nur ein Verkleidungsangebot ermöglicht werden. Dennoch machen sie das Beste aus der Situation, und jeden Tag sieht man sie in bunten Kostümen. Zum Auftakt lautete das Motto American Highschool. Dabei wurde mit Cheerleadern, Footballspielern und Collegejacken das typische Highschool-Film-Bild getroffen. An Tag zwei ging es um Filmcharaktere. Von Disney bis zu James Bond war alles dabei. An Tag drei folgte Gender-Switch. Das heißt, die Jungs konnten durchaus in kurzen Kleidern aufkreuzen. Am Donnerstag gilt die Parole „Polizisten gegen Verbrecher“, und am letzten Tag ist Freestyle das Motto. An diesem letzten Tag vor den Osterferien dürfen sich die Abiturienten also nach Lust und Laune verkleiden.