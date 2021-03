Wer dieser Tage von Telgte in Richtung Warendorf und Ostwestfalen fahren möchte, der muss wegen der Errichtung des neuen Bahnübergangs „Delsener Heide“, über den die K 50n im Osten der Stadt an die K 50 angebunden wird, Umwege in Kauf nehmen. Nicht wenige fragen sich, ob es denn nötig ist, die Warendorfer Straße (K 50) so lange zu sperren. „Ja“, sagt die Deutsche Bahn.