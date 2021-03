Bei einer Verkehrskontrolle hielten Polizisten am Mittwoch gegen 17 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer am Münstertor an und überprüften ihn. Die Beamten stellten bei dem Münsteraner körperliche Auffälligkeiten fest und ließen ihn einen Drogenvortest machen. Das Ergebnis fiel positiv aus, so dass die Entnahme einer Blutprobe folgte. Des Weiteren wurde ihm vorläufig untersagt, Kraftfahrzeuge zu fahren.