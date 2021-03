Im Fall des mutmaßlichen Drogendeals vor einer Flüchtlingsunterkunft am Orkotten hat am Landgericht am Donnerstag ein Mann (31) ausgesagt, der das Geschäft nach eigenen Angaben mit eingefädelt hat. Vor dem Wohnheim wurden zwei Brüder schwer verletzt, einer von ihnen liegt im Koma.

Wegen „einer größeren Menge Marihuana“ sei der Münsteraner vom älteren der Brüder (29) aus Münster gefragt worden, ob er jemanden kenne, der viel verkaufe. Er habe den Kontakt zu einem Freund vermittelt – zu viert sei man dann an einem Augustabend mit dem Auto der Brüder von Münster nach Telgte gefahren. „Ich war nicht darauf eingestellt, dass ein Deal stattfinden soll“, so der Zeuge. Die Bekanntschaft zu Leuten in Telgte, die eine größere Menge der Droge haben sollten, hatte demnach der Freund. Unterwegs sei die Rede von „Gras im Kilo-Bereich“ gewesen.

Messer, Hammer und Baseballschläger wurden eingesetzt.

Die Brüder seien mit einer Tasche aus dem Kofferraum zum Flüchtlingsheim gegangen. „Dann ist die Schlägerei ausgebrochen. Es gab Gebrüll“, erklärte der 31-Jährige. Der ältere Bruder sei zum Auto zurückgekehrt, habe die Tasche in den Fußraum des Beifahrersitzes geworfen und gesagt, dass dem jüngeren Bruder (18) geholfen werden müsste. „Das war angsteinflößend“, schilderte der Zeuge. „Ich hatte so viel Angst, dass ich weg wollte.“

Mutmaßlich bei der Schlägerei mit Bewohnern der Unterkunft erlitt der ältere Bruder Knochenbrüche im Gesicht, der jüngere schwerste Verletzungen im Kopfbereich. Er ist heute halbseitig gelähmt. Bei der Auseinandersetzung sollen laut Staatsanwaltschaft ein Messer, ein Hammer und ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Angeklagt wegen schwerer Körperverletzung sind zwei 30 Jahre alte Bewohner der Unterkunft.

Eine „dunkelhäutige Person“ sei an das Auto herangetreten und habe geschrien: „Macht das Auto kaputt“, so der Zeuge. Hinter dem Wagen sei Tumult gewesen. Der 31-Jährige habe die Beifahrertür zugeschlagen und sei – obwohl er keinen Führerschein habe – weggefahren. Bei einem Blick in die Tasche, habe er „loses Gras und einen Glasbehälter“ gefunden. Unterwegs habe er den Freund abgesetzt und sei schließlich von der Polizei verfolgt worden. Am Servatiiplatz in Münster hätten ihn mehrere Streifenwagen gestellt und Beamte verhaftet. Von ihnen habe er gehört, dass in Telgte „jemand liegengeblieben“ sei, sagte der 31-Jährige.

Die Verhandlung wird am am 1. April fortgesetzt.