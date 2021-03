Bislang unbekannte Personen brachen nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in mehrere Gartenhütten der Kleingärten am Hagen ein. In einem Fall stahlen die Täter nach Angaben der Beamten eine Wasserpumpe. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder per Mail an die Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.