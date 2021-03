Klaus Resnichek kämpfte am Donnerstagabend im Bürgerhaus gleich zu Beginn der Ratssitzung mit aller Kraft für die Anschaffung von Luftfiltern in den städtischen Schulen und in der einen städtischen Kita – „für die sind wir leider nur zuständig“. Doch der SPD-Politiker stand zunächst absolut auf verlorenem Posten. Vor einem Jahr, sagte Karin Horstmann, wäre eine Entscheidung dazu noch schwierig gewesen, „jetzt lehnen wir den Antrag der SPD relativ einfach ab“. Die FDP-Politikerin: „Alle werden geimpft. Die Fachleute sagen uns, zum Sommerende wird diese Pandemie im Wesentlichen beendet sein.