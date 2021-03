Aufdringlicher Anruf mit Folgen

Der Alltag als Verbraucher steckt voller Überraschungen. Verträge mit Stolperfallen, Waren, die nicht halten, was sie versprechen und vieles mehr. Viele Menschen landen irgendwann in der Beratung der Verbraucherzentrale . In loser Folge stellen wir ab sofort Fälle aus dem Beratungsalltag der Verbraucherschützer vor. Heute geht es um einen Kreditkartenvertrag, der einfach untergeschoben wurde.

Der Fall: Herr N. aus dem Bereich Telgte rief den Beratungsstützpunkt an. Er hatte eine Inkassoforderung in Höhe von 181,30 Euro erhalten. Angeblich sollte er einen Vertrag über eine Prepaidkreditkarte mit einem Unternehmen aus den Niederlanden geschlossen haben. Vage konnte er die Zahlungsaufforderung mit einem unerwünschten Werbeanruf einige Wochen zuvor in Verbindung bringen.

Unerwünschter Werbeanruf

Um den aufdringlichen Anrufer loszuwerden, hatte er der Zusendung von Informationen zu einer Mastercard zugestimmt. Von Kosten sei nicht die Rede gewesen, beteuerte er gegenüber der Verbraucherberaterin Margarete Michel-Puckert . Einige Zeit später habe man ihm eine teure Nachnahmesendung zustellen wollen, deren Annahme er abgelehnt habe, erklärte N. im Gespräch.

Das Wichtigste: Bei Prepaidkreditkarten handelt es sich um wertlose Karten, die der Verbraucher erst mit Geld aufladen muss, bevor er sie zum Einsatz bringen kann. Diese Karten werden meist per Nachnahme zugestellt und kosten um die 100 Euro. Unseriöse Anbieter locken nach Angaben der Verbraucherzentrale über Werbeanzeigen in sozialen Medien oder per unerlaubten Werbeanrufs in teure Vertragsabschlüsse über Prepaidkreditkarten. Beworben werden verlockende „schufa-freie“ Kreditkarten oder Sofortkredite.

„Schufa-freie“ Kredite

Neben der Masche im geschilderten Fall gibt es viele weitere. Mal werden durch Corona-Pandemie und Kurzarbeit klamme Verbraucher via Internet mit „schufa-freien“ Krediten in die Prepaidkreditkartenfalle gelockt, mal suggeriert ein Anrufer, sein Anruf erfolge im Auftrag der eigenen Hausbank. „In anderen Fällen werden Verbraucher vor vollendete Tatsachen gestellt, indem behauptet wird, eine Mastercard sei unterwegs zum Verbraucher, der Versand sei nicht mehr zu stoppen“, berichtet Margarete Michel-Puckert von der Verbraucherzentrale weiter. Nicht selten zahlen eingeschüchterte Verbraucher. Später folgen Rechnungen über Jahresnutzungsgebühren. Bei Nichtzahlung erhalten betroffene Verbraucher Inkassoschreiben, in denen mit Einträgen bei der Schufa, gerichtlichen Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungen gedroht wird.

Das Ergebnis: N. fühlte sich durch diesen Hergang getäuscht. In der Beratung erfuhr er, dass er sich durch die Drohungen des Inkassobüros nicht einschüchtern lassen sollte. Gemeinsam mit der Verbraucherberaterin rekapitulierte er den Telefonanruf und ließ sich beruhigen. Er erfuhr, dass es in seinem Fall keinen Anhaltspunkt für einen wirksamen Vertragsschluss gebe. Er solle nicht voreilig zahlen. „Derjenige, der eine Forderung geltend macht, hat auch den Nachweis einer Anspruchsgrundlage zu erbringen“, erklärte ihm die Verbraucherberaterin. Margarete Michel-Puckert übernahm für N. eine Rechtsvertretung, wies die unberechtigte Forderung zurück und focht vorsichtshalber den angeblichen Vertrag wegen arglistiger Täuschung an. Da weder der Anbieter aus den Niederlanden noch das Inkassounternehmen einen Vertragsschluss schlüssig nachweisen konnten, stellte das Inkassounternehmen seine Tätigkeit ein.

Nicht einschüchtern lassen