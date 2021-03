Erst verschoben, dann aufgehoben: Der zweite Teil der Alltagsmenschen-Ausstellung konnte bekanntlich nicht stattfinden. Dabei war die Vorfreude groß. „Tourismus + Kultur“ hatte große Werbebanner drucken lassen, die den Besuch der Figuren ankündigten. Doch Corona machte allen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt liegen die Bauzaunbanner zusammengerollt und ungenutzt im Keller. Doch was soll mit ihnen passieren? Die Mitarbeiterinnen sind der Meinung: „Sie sind einfach zu schön zum Wegwerfen.“ Sie setzen jetzt auf die Kreativität der Telgter und fragen: Was könnte man mit oder aus den großen Planen machen? Taschen, Deko oder Sichtschutz – alle Ideen sind willkommen. Ideen können per Mail gesendet oder als Kommentar auf der Facebookseite oder auf Instagram unter die Postings geschrieben werden.