Im Zuge der aktuellen Entscheidung der Glaubenskongregation der katholischen Kirche zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare setzt das St.-Rochus-Hospital ein Zeichen.

„Das St.-Rochus-Hospital sowie sein katholischer Seelsorger, Peter van Elst, distanzieren sich klar von der am 15. März beschlossenen Entscheidung“, heißt es in einer Pressenotiz.

„Als katholischer Seelsorger im St.-Rochus-Hospital begrüße ich, dass die Regenbogenflagge in diesen Tagen gehisst wird. Ich sehe darin eine unmissverständliche Reaktion auf das kirchenamtliche Responsum zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare vom 15. März. Das Hissen der Regenbogenflagge macht die Haltung der Verantwortlichen unserer Einrichtung deutlich, dass im Ringen um Werte Diskurs- und Anerkennungsbereitschaft gezeigt werden müssen. Theologisch ist mit dem Blick auf Jesus Christus festzuhalten, dass dieser gerade in der respektvollen Begegnung auf Augenhöhe mit dem Anderen und den Fremden die Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit verkündigt hat“, so Peter van Elst in einer Mitteilung des Fachkrankenhauses. Auch die Theologie habe sich in zwei Jahrtausenden letztlich nie zum Stillstand verleiten lassen; vielmehr habe sie sich von der Antike über die Zeit der Reformation bis in unsere spätmoderne Gegenwart immer wieder zu neuen Weisen der Rede von Gott durchgerungen. „Das tut auch gegenwärtig not, wenn es darum geht, unter anderem die Sexualmoral weiterzuentwickeln und dabei die anerkannten Wissensbestände der Human- und Geisteswissenschaften zu berücksichtigen.“

Klare Einstellung zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Mit diesen Worten verdeutlicht Peter van Elst seine Einstellung zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Hissen der Regenbogenflagge soll die Haltung des Hospitals für Toleranz und Gleichberechtigung verdeutlichen. „Nach unserem christlichem Verständnis sind vor Gott alle Menschen gleich. Als St.-Rochus-Hospital möchten wir daher ein eindeutiges Zeichen zu unserem Werteverständnis setzen. Für uns hat Gott alle lieb!“, ergänzt Daniel Freese, Geschäftsführer der St.-Rochus-Hospital Telgte GmbH.