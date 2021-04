Die Resonanz an der März-Challenger des TV-Friesen-Lauftreffs war besonders in den vergangenen Tagen überwältigend: Nach 31 Tagen und 13 135 gemeldeten Kilometern war das Ziel, Telgtes Partnerstadt Tomball/Texas, nach 31 Tagen erreicht. „Das hätten wir uns nie träumen lassen“, so das Fazit der drei Organisatoren Bettina Worch, Franz-Josef Wewer und Mirco Borgmann. Die Teilnehmer mit den meisten gemeldeten Läufen und der höchsten Kilometerzahl sollen ausgezeichnet werden.