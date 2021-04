Eine Zeuge meldete der Polizei am späten Samstagabend gegen 23.55 Uhr, dass sich mehrere Mitglieder der Autotuning-Szene in Telgte auf einem Tankstellenparkplatz treffen würden. Als die Polizisten an dem Parkplatz an der Hans-Geiger-Straße ankamen, standen rund 50 Pkw auf dem Tankstellengelände. Ein Großteil der Wagen rollte daraufhin von dem Parkplatz und fuhr in Richtung Münster. Rund 20 Autofahrer konnten aber kontrolliert werden. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Vier Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung wurden festgestellt. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, da die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war.