Zeichen der kulturellen Lebendigkeit

Was die kulturelle Nutzung von Leerstand betrifft, machen die seit 2012 existierenden Telgter Kulturnomaden seit vielen Jahren ihrem Namen alle Ehre: Die „Wanderbewegung“ führte die Künstler und Kulturschaffenden aus der Emsstadt in leerstehende Geschäftsräume in der Emsstraße, Münsterstraße und aktuell in das geräumte Ladenlokal der früheren Rossmann-Filiale in der Steinstraße. Getragen und organisiert vom Atelier Ludwig und dem ISG-Telgte sollen die mehrere Hundert Quadratmeter bis zum Abriss als Zwischenstation, wie es Michael B. Ludwig nannte, für „Karawanserei,“ für diverse Veranstaltungen der freien Organisation zur Kulturförderung genutzt werden. „Den Anfang machten die Kulturnomaden jetzt an zwei Tagen jeweils zwischen 20 und 22 Uhr mit der Videoinstallation „Ihr Platz: Lichtspielhaus“, berichtet Arnold Illhardt in einem Pressetext.

Mit fünf Beamern wurden 57 Filmsequenzen in willkürlicher Reihenfolge an die Wände des vorderen, von der Steinstraße einsehbaren Geschäftsraums projiziert. Mit der Wahl von Filmen als Medium lehnten sich die Veranstalter an den geschichtlichen Hintergrund an: An dieser Stelle war früher ein Kino. Die gewollte Überblendung der bewegten Bilder sowie die Vermischung der Hintergrundgeräusche beziehungsweise musikalischen Untermalungen hätten ein bewegtes Gesamtkunstwerk ergeben, heißt es im Pressetext weiter.

Ein bewegtes Gesamtkunstwerk

Diese Vermengung von Bild und Ton sollte die Zuschauer zu einem Perspektivwechsel und damit zu einer Auflösung der gängigen Betrachtungsweisen einladen. Hinter all den Videosequenzen über die visuelle Wahrnehmung verbargen sich persönliche Erfahrungen, Geschichten, Assoziationen oder Emotionen der Filmgestalter. Akteure an diesem Abend waren Mitglieder der Kulturnomaden, darunter Michael B. Ludwig, Peet und Ulli Trimpe, Thomas Esche sowie Marion und Arnold Illhardt.

Auch wenn es an den Abenden viel zu kalt gewesen sei, um lange vor den Präsentationen auszuharren, seien doch immer wieder Zuschauer gekommen, die die Ankündigungen in den Medien gelesen hätten oder bei einem Spaziergang die ungewöhnliche Kunstaktion in der Steinstraße verfolgten. „Es gab viele positive Rückmeldungen, interessierte Nachfragen und auch Lob, dass mit ,Lichtspielhaus‘ in Zeiten von Corona ein Zeichen kultureller Lebendigkeit gesetzt wurde“, heißt es.

Vorbildliche Einhaltung der Hygienemaßnahme

Mit den eingehaltenen Hygienemaßnahmen habe sich der Untertitel der Veranstaltung „Bewegte Bilder und Begegnungen“ verantwortungsvoll in die Realität umsetzen lassen. „Das macht Mut“, wird eine Zuschauerin zitiert, „dass künftig wieder mehr Kultur möglich ist.“ Daran wollen die „Kunos“ arbeiten, bevor der Gebäudekomplex abgerissen wird: So sind Ausstellungen, eine Zeichnungs- sowie Schreibaktion im Schaufensterbereich geplant. Überlegt werde auch, sobald die Pandemie-Entwicklung es zulässt, Theater- und Konzertevents durchzuführen. Marion und Arnold Illhardt, Mitorganisatoren der 2016 ausgelaufenen „Hörstunden“ im Kornbrennerei-Museum, planen für die Zeit der Nutzung des ehemaligen Rossmann-Ladens, diese wieder aufleben zu lassen. Auch aus anderen Städten erhielten die Kunos Rückmeldungen: „Schön, dass ihr dran bleibt!“