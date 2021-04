Weiter in Personalunion, aber mit Wechseln in einzelnen Positionen: So stellt sich der Vorstand der Tennisabteilung des SV Ems Westbevern nach der Mitgliederversammlung auf, die erstmalig als Zoom-Konferenz stattfand. Alle Funktionsträger wurden einstimmig gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt. Eine gute Basis für die kommenden Wochen und Monate, die dem Team einiges abverlangen wird bezüglich der erforderlichen Maßnahmen und Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie. Jens Tepper ist nun erster Vorsitzender (Abteilungsleiter). Er tritt die Nachfolger von Ingo Beermann an, der ein Jahr dieses Amt innehatte.