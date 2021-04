Hätten die Schulen am Montag für alle Klassen weiterhin für den Wechselunterricht geöffnet sein können, wenn die Landesregierung es geschafft hätte, ausreichend Tests an die Schulen liefern zu lassen? Sicher ist: Das Gymnasium in Ostbevern erreichten bereits vor den Osterferien fürs Testen nach den Ferien 750 Tests. Danach sei kein einziger mehr gekommen. „Wir brauchen aber 1030“, sagte am Freitag Schulleiter Dr. Michael Bertels . Verständnis dafür, dass seine Schule nicht innerhalb von zwei Wochen mit ausreichend Selbsttest versorgt wurde, zeigte Michael Bertels nicht. Wer zurzeit etwa in Apotheken Selbsttests kaufen will – fünf Stück gibt es zum Beispiel für 30 Euro –, bekommt sie problemlos.