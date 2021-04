Die FDP in Nordrhein-Westfalen wählte vor wenigen Tagen Dr. Oliver Niedostadek anlässlich ihrer Landeswahlversammlung in Dortmund auf Platz 22 ihrer Landesliste zur Bundestagswahl. Damit hat der Telgter nach derzeitigen Umfragen gute Chancen, dem nächsten Bundestag anzugehören. Über seine Ziele, einen Wahlkampf in Coronazeiten und andere Aspekte seiner Kandidatur für den Deutschen Bundestags sprach Andreas Große Hüttmann mit dem Telgter. Herr Dr. Niedostadek, Glückwunsch zum aussichtsreichen Listenplatz für die Bundestagswahl. Ist Berlin damit in greifbare Nähe gerückt? Dr. Oliver Niedostadek: Vielen Dank. Schaut man auf die aktuellen Umfragen, ist das wohl so. Aber es sind noch sechs Monate bis zur Wahl und bis dahin kann noch viel passieren.